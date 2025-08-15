The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'067,78 punti, in progressione dello 0,55% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,02% a 44’911,26 punti, Nasdaq -0,01% a 21’710,67 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,71% a 43’378,31 punti).

Dopo le ultime giornate positive l’aria si sta facendo più rarefatta, ha commentato un operatore. Un certo sostegno ai corsi continua a provenire dalla prospettiva di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Ma in vista dell’incontro di questa sera in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin gli investitori dovrebbero assumere un atteggiamento cauto.

Se l’abboccamento dovesse avere esito positivo e si profilasse all’orizzonte una soluzione alla guerra in Ucraina le speranze di pace potrebbero risollevare il morale dei consumatori, delle imprese e dei mercati. Ciò comporterebbe una flessione dei prezzi dell’energia e sposterebbe l’attenzione sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Sul fronte interno scarseggiano le notizie di rilievo concernenti le aziende. Fra i valori SMI il più ispirato è Roche (+0,80%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,17%).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR