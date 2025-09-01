The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana e del mese di settembre: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'206,83 punti, in progressione dello 0,16% rispetto a venerdì.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,20% a 45’544,88 punti, Nasdaq -1,15% a 21’455,55 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,24% a 42’188,79 punti).

La giornata è attesa povera d’impulsi, complice la festività odierna negli Stati Uniti, dove si celebra il Labor Day. I temi dominanti rimangono comunque tutti di marca americana: si parte dall’incertezza sui dazi e si arriva alla politica monetaria della Federal Reserve, passando anche dai timori circa l’indipendenza della stessa banca centrale.

Gli investitori si interesseranno questa settimana soprattutto del rapporto mensile sul mercato del lavoro statunitense, che sarà pubblicato venerdì. Lo sguardo va anche alle vicende politiche francesi, con la possibilità della caduta dell’attuale governo.

Sul fronte interno osservate speciali sono Roche (+0,27%) e Novartis (+0,32%), che hanno informato su alcuni medicamenti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,60%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-1,35%).

Nel mercato allargato non è passata inosservata l’intervista del numero uno di Swatch (-0,38%) Nick Hayek in cui ribadisce il suo no all’uscita dalla borsa. Acquisti sono segnalati su Ypsomed (+2,04%), dopo l’approvazione dalla FDA, l’autorità sanitaria statunitense, per un suo prodotto. Stadler Rail (+1,79%) si è aggiudicata con un consorzio di altre aziende una importante gara d’appalto per la S-Bahn di Berlino.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR