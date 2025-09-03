The Swiss voice in the world since 1935
Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'145,34 punti, in progressione dello 0,47% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,55% a 45’295,81 punti, Nasdaq -0,82% a 21’279,63 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,88% a 41’938,89 punti).

Dopo due giorni di cali i listini elvetici cercano il rimbalzo, malgrado i timori generati dall’aumento dei rendimenti dei titoli di stato americani. Gli investitori attendono anche la pubblicazione del cosiddetto Beige Book, il documento della Federal Reserve sullo stato della congiuntura Usa, che avverrà però in serata. Il focus è comunque già rivolto alla giornata di venerdì, quando sarà diffuso il rapporto mensile sul mercato del lavoro statunitense.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Swiss Life (dato non ancora disponibile), che ha presentato risultati semestrali superiori alle attese degli analisti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,90%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-4,04%).

Nel mercato allargato Helvetia (-1,85%) ha informato sull’andamento degli affari, per l’ultima volta prima della fusione con Baloise (-0,89%). Siegfried (dato non ancora disponibile) potrebbe approfittare di una raccomandazione di RBC.

