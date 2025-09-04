The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'240,63 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,05% a 45’271,23 punti, Nasdaq +1,02% a 21’497,73 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,53% a 42’580,27 punti).

I corsi sono sostenuti dalla speranza di un abbassamento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve e dall’allentamento della tensione sul fronte dei rendimenti obbligazionari statunitensi. La prudenza rimane comunque d’obbligo, in attesa della pubblicazione – nella giornata di domani – del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano. Prima d’allora susciteranno oggi sicuramente interesse i dati sulla creazione di impieghi nel settore privato Usa che saranno diffusi da ADP, multinazionale attiva nella gestione del personale.

A livello di singoli titoli scarseggiano le notizie di rilievo. JPMorgan e Kepler Cheuvreux hanno abbassato l’obiettivo di corso di Partners Group (+0,02%), pur mantenendo le rispettive raccomandazioni. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è ABB (+1,62%), mentre il meno convincente appare Amrize (-0,50%).

Nel mercato allargato Dormakaba (dato non ancora disponibile) dovrebbe beneficiare di un giudizio di Kepler Cheuvreux.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
65 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR