The Swiss voice in the world since 1935

Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'407,27 punti, in progressione dello 0,19% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,77% a 45’621,29 punti, Nasdaq +0,98% a 21’707,69 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,03% a 43’018,75 punti).

I corsi continuano a essere sostenuti dalla speranza di un abbassamento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, che ha trovato nuova linfa ieri in deboli dati congiunturali americani. Vi è quindi grande attesa per il rapporto mensile sul mercato del lavoro che sarà pubblicato nel pomeriggio. La Fed aggiornerà il 17 settembre sulla sua politica monetaria: se procederà a un taglio del costo del denaro sarà il primo quest’anno, ma forse non l’ultimo.

Sul fronte interno avanza Roche (+0,22%) dopo dati clinici positivi relativi al suo farmaco oftalmico Vabysmo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sonova (+0,55%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,29%).

Nel mercato allargato Temenos (dato non ancora disponibile) ha annunciato la partenza immediata del suo Ceo Jean-Pierre Brulard, senza fornire indicazioni precise sui motivi che hanno portato il dirigente a farsi da parte. Il presidente della direzione di Comet (dato non ancora disponibile) Stephan Haferl ha da parte sua affermato di prevedere un miglioramento della situazione nel settore dei semiconduttori all’inizio dell’anno prossimo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR