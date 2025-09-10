The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'310,60 punti, in progressione dello 0,24% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,43% a 45’711,34 punti, Nasdaq +0,37% a 21’879,49 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,87% a 43’837,67 punti).

I corsi sono sostenuti dalla prospettiva di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, anche alla luce degli ultimi deboli dati sul mercato del lavoro americano. Grande attenzione viene rivolta quindi anche all’evoluzione del rincaro: oggi pomeriggio negli Usa saranno diffuse le informazioni sui prezzi alla produzione, mentre domani arriveranno quelle sui prezzi al consumo.

In primo piano sono tornate anche le tensioni geopolitiche, dopo che Israele ha attaccato i vertici del movimento islamista Hamas a Doha, capitale dello stato del Qatar. Preoccupazioni sorgono anche per l’intrusione di droni nello spazio aereo polacco. Gli investitori seguono anche gli sviluppi politici in Francia, con la nomina del nuovo primo ministro Sébastien Lecornu.

Sul fronte interno Logitech (+1,01%) annuncia l’arrivo alla presidenza del consiglio di amministrazione di Guy Gecht. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è ABB (+1,72%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,34%).

Nel mercato allargato Baloise (dato non ancora disponibile) ha diffuso risultati semestrali superiori alle previsioni. Ha informato sull’andamento degli affari anche MCH (+1,43%). Adecco (+1,76%) approfitta di un giudizio di Morgan Stanley.

