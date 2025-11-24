Borsa svizzera: apre in rialzo
La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'691,87 punti, in progressione dello 0,47% rispetto a venerdì.
(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +1,08% a 46’245.41 punti, Nasdaq +0,88% a 22’273,08 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.
Secondo gli operatori sempre più attori del mercato prevedono ora un taglio dei tassi d’interesse nella prossima riunione della Federal Reserve, all’inizio di dicembre. Gli investitori rimangono comunque sul chi vive: rimane infatti presente il timore che l’euforia nel settore dell’intelligenza artificiale possa presto condurre allo scoppio di una bolla speculativa. Nel frattempo la settimana si presenta carica di importanti indici macroeconomici, in particolare negli Stati Uniti.
Sul fronte interno osservata speciale è Sika (+0,90%), che beneficia di una raccomandazione di Citigroup. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Richemont (+1,99%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-0,25%).
Nel mercato allargato Julius Bär (+0,55%) ha informato sull’andamento degli affari dopo dieci mesi.