Borsa svizzera: apre in ribasso

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in lieve ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’749,27 punti, in flessione dello 0,29% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,61% a 39’005,49 punti, Nasdaq +1,54% a 16’265,64 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo in ribasso (Nikkei -0,26% a 38’695,97 punti).

“Gli investitori potrebbero iniziare a voler realizzare i profitti dopo un inizio d’anno molto positivo”, ha commentato un operatore. Il mercato elvetico ha messo a segno cinque sedute al rialzo consecutive e – in linea con le altre piazze finanziarie – non si è fatto impressionare dal lieve aumento dell’inflazione registrato negli Stati Unti. La gran parte degli esperti continua a ritenere che la Federal Reserve procederà in giugno a un primo taglio dei tassi d’interesse.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Geberit (-3,46%), che ha presentato i risultati 2023. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,64%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,51%).

Nel mercato allargato sono ancora una volta giunte novità da numerose imprese: hanno informato sull’andamento degli affari Sandoz (-0,65%), Stadler Rail (-1,41%), Autoneum (dato non ancora disponibile), Rieter (+0,78%) e Medacta (+0,48%).