Borsa svizzera: apre in ribasso

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’424,47 punti, in flessione dello 0,39% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,69% a 38’503,69 punti, Nasdaq +1,59% a 15’696,64 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo assai dinamica (Nikkei +2,42% a 38’460,08 punti).

In generale l’attenzione degli investitori si sta spostando dalle tensioni geopolitiche – e in particolare dagli sviluppi in Medio Oriente – alla stagione dei bilanci trimestrali. Su questo fronte la settimana corrente è particolarmente importante negli Stati Uniti, con quattro delle sette maggiori società tecnologiche (Meta, Alphabet, Tesla e Microsoft) che presentano i loro conti.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Roche (-1,70%), che ha informato sull’andamento degli affari, e su UBS (-0,39%), che tiene la sua assemblea generale. Richemont (-0,27%) soffre in modo moderato per i dati deboli pubblicati dal concorrente francese Kering. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Novartis (+0,90%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,58%).

Nel mercato allargato Galderma (dato non ancora disponibile) ha reso noto il fatturato trimestrale, mentre Temenos (-5,58%) ha annunciato l’arrivo di un nuovo presidente della direzione, dopo una ricerca durata oltre un anno.