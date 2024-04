Borsa svizzera: apre in ribasso

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’317,61 punti, in flessione dello 0,47% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,11% a 38’460,92 punti, Nasdaq +0,10% a 15’712,75 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo assai negativa (Nikkei -2,16% a 37’628,48 punti).

Gli analisti sono chiamati a digerire una valanga di dati aziendali, sia in Svizzera che all’estero. A livello globale particolarmente importanti sono considerati i trimestrali di IBM e di Meta, che non hanno soddisfatto le attese. Con il trascorrere delle ore l’attenzione si sposterà però anche verso la congiuntura: sono in programma le indicazioni relative al prodotto interno lordo (Pil) americano nel primo trimestre.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Nestlé (-3,87%) e su Holcim (-0,03%), che hanno informato sull’andamento degli affari, come pure su Swisscom (+0,10%), che si è vista infliggere una multa di 18 milioni di franchi dalla Commissione della concorrenza per violazione della legge sui cartelli nel settore delle fibre ottiche. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Novartis (+1,40%), mentre il meno convincente appare Sonova (-0,43%).

Nel mercato allargato hanno pubblicato i conti Vontobel (+0,60%). Bucher (-1,18%) e Inficon (+0,25%).