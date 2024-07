Borsa svizzera: apre in ribasso

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’993,92 punti, in flessione dello 0,20% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,06% a 39’308,00 punti, Nasdaq +0,88% a 18’188,30 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,82% a 40’913,65 punti).

I verbali, pubblicati ieri sera, dell’ultima riunione della Federal Reserve hanno confermato ancora una volta l’atteggiamento attendista dell’istituto. Il messaggio chiave è stato che per abbassare i tassi di interesse sono necessari ulteriori dati: serve la dimostrazione che l’inflazione si sta muovendo nella giusta direzione. Gli investitori attendono quindi con impazienza le indicazioni mensili sull’occupazione negli Stati Uniti previste per domani. Nel frattempo oggi la piazza borsistica americana rimarrà chiusa per la festività nazionale.

In Svizzera sotto pressione appare Roche (-2,40%), dopo l’esito negativo di uno studio relativo al suo preparato antitumorale Tiragolumab. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,59%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,39%).

Nel mercato allargato DocMorris (dato non ancora disponibile) dovrebbe beneficiare dei trimestrali diffusi dal concorrente Redcare. Adecco (+0,97%) è favorita dalla notizia, diffusa da Bloomberg, che si appresterebbe a vendere una sua unità, mentre Schindler (+1,11%) viene sostenuta da un cambiamento di raccomandazione operator da Vontobel.