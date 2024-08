Borsa svizzera: apre in ribasso

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’729,12 punti, in flessione dello 0,96% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,60% a 38’763,45 punti, Nasdaq -1,05% a 16’195,81 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,74% a 34’831,15 punti).

Dopo diverse giornate sull’ottovolante (+3% ieri e complessivamente -6% nelle tre sedute precedenti) il mercato è alla ricerca di una stabilizzazione. I timori riguardo a una possibile recessione negli Stati Uniti non sono sopiti e i rischi geopolitici, in particolare in relazione al Medio Oriente, rimangono tuttora attuali. Molto attese sono inoltre le prossime decisioni di politica monetaria: la Federal Reserve dovrebbe presto allentare il costo del denaro.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Zurich (-2,26%), che ha presentato i risultati semestrali. Logitech (-1,97%) soffre per contro per il momento negativo dei valori tecnologici. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swisscom (+0,10%), mentre il meno convincente appare Alcon (-2,38%).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Sandoz (-1,54%) e Lastminute.com (dato non ancora disponibile).