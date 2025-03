Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera ha iniziato l'ultima seduta settimanale con il segno meno. Alle 09.25, l'indice principale SMI lasciava sul terreno rispetto alla chiusura di ieri lo 0,25% a 12'804,36 punti.

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Parigi scendeva dello 0,23% a 7920,31 punti, Francoforte dello 0,28% a 22’504,15 e Milano dello 0,25% a 37’903,71. Tendenza contraria per Londra (+0,14% a 8554,81 punti).

Le borse asiatiche hanno dal canto loro rimbalzato con l’attenuarsi dei rischi dello shutdown negli Stati Uniti. Seduta positiva per Tokyo (+0,72%), mentre a contrattazioni ancora in corso sono in chiaro rialzo le cinesi Shanghai (+1,7%) e Shenzhen (+2%).

Ieri sera Wall Street ha invece chiuso in negativo. Il Dow Jones ha ceduto l’1,30% a 40’814,06 punti, il Nasdaq l’1,96% a 17’303,02 e lo S&P 500 l’1,39% a 5521,49.

Sul fronte macroeconomico, oggi è in arrivo dal Regno Unito il pil e la produzione industriale e dagli Stati Uniti la fiducia dei consumatori.