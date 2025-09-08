The Swiss voice in the world since 1935

Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera ha iniziato al rilento la seduta odierna. Alle 09.30, l'indice principale SMI perdeva rispetto a venerdì lo 0,20% a 12'345,88 punti.

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Francoforte saliva dello 0,74% a 23’772,76 punti, Milano dello 0,45% a 41’795,12, Parigi dello 0,43% a 7708,06 e Londra dello 0,13% a 9220,57.

In Asia, Tokyo chiude in chiara progressione (+1,45%), con gli investitori che anticipano l’entrata in vigore di nuovi stimoli fiscali con l’arrivo di una nuova amministrazione, a seguito delle dimissioni del premier Shigeru Ishiba nel fine settimana. In progressione, pur se più caute, anche le cinesi Shanghai e Shenzhen, dopo i dati sull’interscambio commerciale con gli Usa.

Più che su dati puramente economici, oggi gli occhi degli operatori sono puntati sulla Francia, dove è atteso il voto di fiducia al governo guidato dal premier François Bayrou.

