Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'115,53 punti, in flessione dello 0,124 rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,11% a 45’883,45 punti, Nasdaq +0,94% a 22’348,75 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,30% a 44’902,27 punti).

Gli investitori attendono con trepidazione le decisioni della Federal Reserve, che saranno comunicate domani: gli esperti prevedono che la banca centrale americana proceda al primo taglio dei tassi quest’anno, con una riduzione di 25 punti base, anche se taluni ipotizzano un calo di 50 punti base. Sul fronte congiunturale sono attesi i dati sulla produzione industriale dell’Eurozona e degli Stati Uniti, nonché le vendite al dettaglio negli Usa.

A livello di singoli titoli i riflettori sono puntati su Swisscom (+0,34%), dopo che la Commissione della concorrenza ha archiviato la seconda delle sue due inchieste per abuso di posizione dominante nel campo della connessione a banda larga per i clienti commerciali. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,68%), mentre il meno convincente appare Amrize (-1,08%).

Nel mercato allargato Swiss Prime Site (-0,36%) ha annunciato la nomina di un nuovo Ceo, mentre Schindler (-1,67%) è in calo, a quanto sembra poiché un grande azionista ha venduto un pacchetto importante di titoli.