Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'112.68 punti, in flessione dello 0,11% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,14% a 46’381,54 punti, Nasdaq +0,70% a 22’788,98 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.

Gli investitori accolgono con favore i nuovi record raggiunti dai listini azionari statunitensi, sulla scia delle novità provenienti una volta ancora dal settore tecnologico. La collaborazione tra Nvidia e OpenAI alimenta l’ottimismo sul futuro dell’intelligenza artificiale (IA). “Ogni volta che si pensa che il rally dell’IA abbia raggiunto il suo apice, esso riprende slancio”, commenta un operatore.

In assenza di importanti notizie aziendali l’attenzione sarà concentrata oggi sulla congiuntura. È in programma la pubblicazione di diversi indicatori. In particolare saranno tenuti d’occhio gli indici preliminari dei responsabili degli acquisti in tutto il mondo.

Sul fronte interno Swisscom (-0,44%) subisce l’impatto di un giudizio di KeplerCheuvreux. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,34%), mentre il meno convincente appare Novartis (-0,84%).

Nel mercato allargato Santhera (-3,46%) ha presentato i risultati semestrali.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

