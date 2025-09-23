Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'112.68 punti, in flessione dello 0,11% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,14% a 46’381,54 punti, Nasdaq +0,70% a 22’788,98 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.

Gli investitori accolgono con favore i nuovi record raggiunti dai listini azionari statunitensi, sulla scia delle novità provenienti una volta ancora dal settore tecnologico. La collaborazione tra Nvidia e OpenAI alimenta l’ottimismo sul futuro dell’intelligenza artificiale (IA). “Ogni volta che si pensa che il rally dell’IA abbia raggiunto il suo apice, esso riprende slancio”, commenta un operatore.

In assenza di importanti notizie aziendali l’attenzione sarà concentrata oggi sulla congiuntura. È in programma la pubblicazione di diversi indicatori. In particolare saranno tenuti d’occhio gli indici preliminari dei responsabili degli acquisti in tutto il mondo.

Sul fronte interno Swisscom (-0,44%) subisce l’impatto di un giudizio di KeplerCheuvreux. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,34%), mentre il meno convincente appare Novartis (-0,84%).

Nel mercato allargato Santhera (-3,46%) ha presentato i risultati semestrali.