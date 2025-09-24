Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'043,96 punti, in flessione dello 0,48% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,19% a 46’292,78 punti, Nasdaq -0,95% a 22’573,47 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,30% a 45’630,31 punti).

Gli investitori valutano con attenzione i listini azionari statunitensi, che dopo aver raggiunto valori record sono stati ieri interessati da realizzi di guadagno. Non sono inoltre passate inosservate le parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha messo in guardia da una riduzione marcata dei tassi. “Se tagliamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull’inflazione e dover invertire la rotta in seguito”, ha detto.

Sul fronte interno Swisscom (+0,18%) ha fatto sapere di voler trasferire a Rotterdam e a Riga determinate attività informatiche. Swiss Re (-1,10%) subisce l’impatto di un giudizio di JPMorgan. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Novartis (-0,04%), mentre il meno convincente appare Alcon (-1,09%).