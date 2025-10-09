Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'640,46 punti, in flessione dello 0,06% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura di Wall Street (Dow Jones 0,00% a 46’601,78 punti, Nasdaq +1,12% a 23’043,38 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,77% a 48’580,44 punti).

In primo piano figura l’accordo raggiunto da Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi. Prosegue inoltre negli Stati Uniti lo shutdown, il blocco delle attività governative federali non essenziali, per mancanza di una legge di bilancio. Sul fronte della politica monetaria la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve non ha fornito risposte chiare circa i futuri passi dell’istituto, ma ha piuttosto testimoniato del disaccordo che regna fra i suoi membri.

In Svizzera scarseggiano le notizie riguardanti le aziende. Fra gli i valori SMI il più ispirato è Holcim (+0,61%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,49%).

Nel mercato allargato sorvegliata speciale è Mobilezone (dato non ancora disponibile), che ha annunciato la vendita delle sue attività in Germania. Emmi (dato non ancora disponibile) dovrebbe essere favorita da una raccomandazione di Oddo BHF.