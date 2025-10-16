Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'491,08 punti, in flessione dello 0,32% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,04% a 46’253,31 punti, Nasdaq +0,66% a 22’670,08 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,27% a 48’277,74 punti).

In primo piano a livello globale rimangono la politica monetaria, con le speranze di un prossimo taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, e le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. È inoltre entrata nel vivo la stagione dei risultati aziendali.

In Svizzera hanno presentato i loro conti Nestlé (+4,30%) – che ha fra l’altro annunciato la soppressione di 16’000 posti di lavoro – e ABB (+1,75%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,42%), mentre il meno convincente appare Amrize (-2,35%).

Nel mercato allargato Ems-Chemie (-0,26%) ha diffuso il dato sui ricavi dopo nove mesi. Flughafen Zürich (dato non ancora disponibile) potrebbe subire l’impatto di un cambiamento di raccomandazione operato da Goldman Sachs.