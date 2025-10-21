Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'618,02 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,12% a 46’706,58 punti, Nasdaq +1,37% a 22’990,54 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,27% a 49’316,06 punti).

I corsi sono sostenuti dai segnali di avvicinamento delle posizioni nella vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina: un nuovo round di colloqui ad alto livello è previsto in settimana in Malaysia. In primo piano rimane anche la stagione dei risultati aziendali.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Richemont (-0,47%), dopo gli ultimi dati sull’export orologiero elvetico. Amrize (+0,91%) è favorita da una raccomandazione di Kepler Cheuvreux. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Re (+0,69%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,53%).

Nel mercato allargato Huber+Suhner (-0,83%) ha informato sull’andamento degli affari, mentre Cosmo (dato non ancora disponibile) potrebbe beneficiare del via libera nell’Ue al suo farmaco Winlevi, un trattamento contro l’acne.