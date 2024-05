Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre poco mossa anche la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’964,75 punti, in progressione dello 0,03% rispetto a ieri.

Gli investitori sono orfani della chiusura di Wall Street, per festività, e guardano quindi soprattutto all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo quasi ferma (Nikkei -0,11% a 38’855,37 punti).

La giornata si presenta inizialmente povera di spunti. Qualche impulso potrebbe arrivare nel pomeriggio, con la pubblicazione negli Stati Uniti di dati sul mercato immobiliare e sulla fiducia dei consumatori. Nel complesso però gli operatori si aspettano una giornata tranquilla, con bassi volumi di contrattazione.

Nei prossimi giorni l’attenzione sarà concentrata sulla diffusione dei dati relativi all’inflazione in diversi paesi, a partire da Germania, Spagna e Franca. Ma l’impatto principale sarà probabilmente determinato dall’indice americano dei prezzi PCE, quello preferito dalla Federal Reserve: sarà reso noto venerdì.

A livello di singoli titoli scarseggiano le notizie riguardanti le società più grandi. Fra i valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,78%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,62%).

Nel mercato allargato EFG (-0,49%) e Dottikon (dato non ancora disponibile) hanno informato sull’andamento degli affari. Feintool (dato non ancora disponibile) ha annunciato la delocalizzazione nella repubblica ceca di parte della produzione del suo stabilimento di Lyss (BE).