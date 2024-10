Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre poco mossa la quarta seduta della settimana: alle 09.03 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’125,05 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura debole ma positiva di Wall Street (Dow Jones +0,09% a 42’196,52 punti, Nasdaq +0,08% a 17’925,12 punti) e guardano anche all’andamento contrastato delle piazze asiatiche, con Tokyo in netto rialzo (Nikkei +1,97% a 38’552,06 punti).

Il mercato è attualmente alle prese con tutta una serie di preoccupazioni, tra cui l’escalation delle tensioni in Medio Oriente, lo sciopero portuale negli Usa e l’incertezza delle elezioni americane. Allo stesso tempo però è presente sufficiente liquidità per sostenere i corsi.

Vi è grande attesa per il rapporto sul mercato del lavoro americano che sarà pubblicato domani. I dati saranno chiaramente importanti anche in un’ottica di politica monetaria: si tratta infatti di vedere se la Federal Reserve proseguirà nella sua politica di allentamento del costo del denaro.

Sul fronte interno osservata speciale è Zurich (-0,16%), che presenterà in novembre il suo programma strategico 2025-2027 e che ha fatto sapere di aver superato gli obiettivi per il triennio in corso. Sika (invariata) tiene la giornata degli investitori, mentre Nestlé (-0,05%) potrebbe soffrire l’impatto di un giudizio di Citigroup. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Novartis (+0,56%), mentre il meno convincente appare Richemont (-0,67%).