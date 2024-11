Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la prima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'953,34 punti, in flessione dello 0,12% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,69% a 42,052,19 punti, Nasdaq +0,80% a 18’239,92 punti) e guardano anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.

La settimana si annuncia cruciale per i mercati: martedì si tengono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il cui esito appare del tutto aperto, mentre giovedì la Federal Reserve renderà nota la sua decisione sui tassi: è atteso un taglio di 25 punti base. La giornata odierna appare per contro povera di spunti.

A livello di singoli titoli sorvegliata speciale rimane UBS (+0,18%), che la settimana scorsa aveva raggiunto un massimo pluriennale dopo i risultati trimestrali. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,41%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,47%).

Nel mercato allargato Clariant (dato non ancora disponibile) tiene oggi la giornata degli investitori. Bachem (dato non ancora disponibile) viene favorita da una raccomandazione di JPMorgan, mentre su Also (dato non ancora disponibile) influisce uno studio di ZKB.