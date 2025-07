Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'072.70 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,14% a 45’010,29 punti, Nasdaq +0,61% a 21’020,02 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,59% a 41’826,34 punti).

I corsi sono sostenuti dalle voci secondo le quali l’Unione europea e gli Stati Uniti starebbero facendo progressi nella vertenza sulle barriere doganali: si parla di dazi del 15% con eccezioni settoriali, che andrebbero a scongiurare le tariffe del 30% minacciate dal presidente americano Donald Trump a partire dal primo agosto. Non sono per contro note novità riguardo alle discussioni in corso fra Washington e Berna.

Oggi si tiene inoltre la riunione della Banca centrale europea (Bce), che sarà chiamata a decidere sui tassi d’interesse: gli esperti si attendono una pausa nel ciclo dei tagli del costo del denaro avviato nell’estate 2024.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figurano Nestlé (-3,72%), Roche (+1,15%) e Kühne+Nagel (-1,39%), che hanno presentato i conti semestrali. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Re (+1,18%), mentre il meno convincente appare Novartis (+0,55%).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari numerose aziende, fra le quali possono essere citate Sulzer (-2,21%), Cembra (dato non ancora disponibile), Vontobel (dato non ancora disponibile) e Bachem (dato non ancora disponibile).