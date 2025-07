Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la penultima seduta di una settimana corta, per via della festa nazionale: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'954,03 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,49% a 44’632,99 punti, Nasdaq -0,38% a 21’098,29 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,05% a 40’654,70 punti).

La delusione riguardo ai contenuti dell’accordo doganale sottoscritto da Stati Uniti e Unione europea sembra essersi un po’ attenuata. Sempre sul fronte commerciale, Washington e Pechino si sono dati più tempo per negoziare, mentre non vi sono novità riguardo alle trattative fra Usa e Svizzera. Stando alla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter il dossier è nelle mani del suo omologo Donald Trump, “è lui che deve decidere”, ha detto stamani in una trasmissione radiofonica.

Intanto gli investitori dovrebbero rimanere prudenti in vista anche della decisione della Federal Reserve sui tassi, che arriverà a mercati europei ormai chiusi. Gli specialisti si aspettano che l’istituto mantenga invariato il costo del denaro, ma grande attenzione sarà prestata alle dichiarazioni del presidente Jerome Powell, che potrebbero fornire preziose indicazioni riguardo alle future mosse della banca centrale.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su UBS (-1,36%), che ha presentato risultati trimestrali superiore alle previsioni, e su Logitech (+4,55%), che ha sua volta battuto le stime degli analisti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+0,79%), mentre il meno convincente appare Sonova (-1,07%).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari numerose aziende, fra le quali Inficon (+0,87%) e Idorsia (+10,52%).