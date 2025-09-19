The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Borsa svizzera: apre quasi invariata

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre quasi invariata l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'046,21 punti, in flessione dello 0,02% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,27% a 46’142,42 punti, Nasdaq +0,94% a 22’470,72 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,57% a 45’045,81 punti).

Gli investitori rimangono prudenti, in attesa del colloquio telefonico odierno fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, che potrebbe avere un impatto importante sulle relazioni commerciali fra i due paesi.

La seduta potrebbe anche rivelarsi volatile, complice il fatto che oggi è il cosiddetto giorno delle streghe: il terzo venerdì del terzo mese di ciascun trimestre scadono infatti numerosi derivati, come futures e opzioni su indici e azioni, cosa che provoca spesso un aumento degli scambi e sbalzi non indifferenti.

Sul fronte interno l’attenzione è concentrata sull’arrivo di una nuova società in borsa, Swiss Marketplace Group. Dalla settimana prossima inoltre l’SMI tornerà a comprendere come di solito solo 20 titoli: verrà retrocessa Sonova (+0,25%). Oggi fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,59%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-4,68%).

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

