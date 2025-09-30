The Swiss voice in the world since 1935
Borsa svizzera: apre quasi invariata

La borsa svizzera apre quasi invariata la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'008,22 punti, in progressione dello 0,01% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,15% a 46’316,07 punti, Nasdaq +0,48% a 22’591,15 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,25% a 44’932,63 punti).

Il clima generale è orientato alla prudenza, in attesa dell’esito della disputa sul bilancio negli Stati Uniti, che potrebbe portare già stasera a una paralisi dell’amministrazione americana, il cosiddetto shutdown. Mancano inoltre notizie in grado di dare un indirizzo preciso ai corsi: l’evento della settimana è infatti in agenda per venerdì, quando negli Stati Uniti sarà pubblicato il rapporto mensile sul mercato del lavoro. L’incertezza generale favorisce l’oro, che stamani è salito a nuovi record.

Sul fronte interno al centro delle discussioni si trova ancora una volta UBS (+0,98%): nella sua risposta alla procedura di consultazione del Consiglio federale la banca ha ribadito la sua opposizione al progetto di modifica dei fondi propri, giudicato sproporzionato. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Lige (+0,54%), mentre il meno convincente appare Richemont (-0,56%).

