Democrazia diretta in Svizzera
Borsa svizzera: avvio in positivo

Avvio in rialzo oggi alla Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei valori guida SMI segnava un +0,28% a 12'461,92 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Partenza in positivo anche per le principali piazze europee: la migliore appare Milano (+0,53%) seguita da Parigi (+0,45%), Francoforte (+0,36%) e Londra (+0,33%)

Gli investitori sono frenati dallo shutdown negli Stati Uniti e dai dati sulla disoccupazione che potrebbero non essere resi noti nel pomeriggio.

La Borsa Tokyo ha chiuso in forte rialzo con il Nikkei 225 che ha segnato un +1,85% a 45’769,50 punti sui nuovi massimi prima di un voto chiave del partito al governo che eleggerà il prossimo primo ministro del Paese e in scia ai guadagni dei titoli tecnologici dopo la partnership siglata tra Hitachi (+9,5%) e OpenAI.

Ieri Wall Street ha terminato la seduta positiva nonostante lo shutdown. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,17% a 46.519,72 punti, il Nasdaq è salito dello 0,39% a 22.844,05 punti e lo S&P 500 ha messo a segno un + 0,06% a 6’715,35 punti.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

