Borsa svizzera: avvio in positivo

Keystone-SDA

Avvio in rialzo oggi alla Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei valori guida SMI segnava un +0,28% a 12'461,92 punti.

(Keystone-ATS) Partenza in positivo anche per le principali piazze europee: la migliore appare Milano (+0,53%) seguita da Parigi (+0,45%), Francoforte (+0,36%) e Londra (+0,33%)

Gli investitori sono frenati dallo shutdown negli Stati Uniti e dai dati sulla disoccupazione che potrebbero non essere resi noti nel pomeriggio.

La Borsa Tokyo ha chiuso in forte rialzo con il Nikkei 225 che ha segnato un +1,85% a 45’769,50 punti sui nuovi massimi prima di un voto chiave del partito al governo che eleggerà il prossimo primo ministro del Paese e in scia ai guadagni dei titoli tecnologici dopo la partnership siglata tra Hitachi (+9,5%) e OpenAI.

Ieri Wall Street ha terminato la seduta positiva nonostante lo shutdown. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,17% a 46.519,72 punti, il Nasdaq è salito dello 0,39% a 22.844,05 punti e lo S&P 500 ha messo a segno un + 0,06% a 6’715,35 punti.