Borsa svizzera: avvio negativo

Keystone-SDA

Avvio negativo per la Bora svizzera: pochi minuti dopo l'apertura l'indice principale SMI segna una flessione dello -0,37% a quota 12'197,11 punti.

(Keystone-ATS) Il trend è identico anche sulle altre principali piazze europee: a Parigi il CAC 40 lascia sul terreno l’1,41% a 7’995,05 punti, a Francoforte il DAX scende dell’1,39% a 23’775,70 punti, a Milano l’Ftse-Mib cede l’1,21% a 42’698,00 punti e a Londra l’Ftse 100 lo 0,78% a 9’625,70 punti.

In precedenza Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana in chiaro ribasso (ieri i mercati erano chiusi per una festività nazionale), con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il listino di riferimento ha guadagnato oltre 200 punti nelle ultime tre sedute. Il Nikkei ha così segnato una flessione dell’1,74%, a quota 51’497,20.

Ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,47% a 47’337,32 punti. L’S&P 500 ha guadagnato lo 0,18% a 6’852,41 punti mentre il Nasdaq ha terminato a +0,46% a 23’834,72 punti.