Borsa svizzera: avvio positivo, SMI +0,12%

Apertura positiva questa mattina per la Borsa svizzera, nella sua seconda seduta settimanale. Attorno alle 9:05 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,12% rispetto a ieri a 11'884,70 punti .

(Keystone-ATS) Avvio di seduta positivo anche per i principali mercati europei: Parigi guadagna lo 0,41% a 7’730 punti, Londra lo 0,25% a 9’152 punti, Francoforte lo 0,27% a 24’147 punti e Milano lo 0,34% 41’717 punti.

Ieri sera Wall Street ha dal canto suo chiuso la seduta in negativo: il Dow Jones ha lasciato sul terreno lo 0,45% a 43’975,89 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,30% a 21’385,40 punti e lo S&P 500 ha perso lo 0,25% a 6’373,52 punti.

Buone notizie invece in Giappone, dove la Borsa di Tokyo ha aggiornato il record del luglio 2024 nella prima seduta della settimana, dopo la giornata di festività nazionale di ieri, sostenuta dall’ottimismo generale sulle trattative commerciali tra il Paese asiatico e l’amministrazione Trump, e la più recente tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo del 2,15%, a quota 42’718,17, e un guadagno di quasi 900 punti.

