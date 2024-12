Borsa svizzera: chiude in lieve rialzo, SMI +0,06%

Keystone-SDA

La borsa svizzera entra nella seconda metà di dicembre con una seduta molto tranquilla: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'701,51 punti, in progressione dello 0,06% rispetto a ieri.

3 minuti

(Keystone-ATS) All’avvio della sua ultima settimana completa del 2024 il mercato è parso ricalcare la tendenza alla prudenza che era già stata osservata nelle precedenti giornate. L’SMI rimane per quest’anno in positivo di circa il 5%: poco, se confrontato con altre piazze come quelle di New York o Francoforte.

L’attenzione in questi giorni rimane concentrata sulla politica monetaria: vi è grande attesa per la decisione dei tassi di mercoledì della Federal Reserve, ma ad esprimersi saranno anche le banche centrali di Regno Unito, Giappone e Cina. Non sono mancati anche oggi alcuni dati congiunturali, in particolare dalla Germania e dall’Eurozona, ma nulla di tanto eclatante da essere in grado di avere un impatto immediato sui corsi.

Sul fronte interno si è messa in mostra Lonza (+2,44% a 545,80 franchi), che è stata favorita da una raccomandazione di Stifel. Nello stesso comparto farmaceutico Roche (+1,22% a 256,30 franchi), che ha ottenuto da Swissmedic il via libera, in base a una nuova indicazione, per il suo suo farmaco oftalmico Vabysmo, ha dato maggiori soddisfazioni di Novartis (+0,30% a 88,00 franchi). Ha pesato negativamente sul listino un altro peso massimo difensivo, Nestlé (-0,96% a 74,46 franchi).

Logitech (-2,12% a 73,96 franchi) ha sofferto per un cambiamento di raccomandazione di Bank of America. In ordine sparso hanno terminato i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,74% a 51,98 franchi), Geberit (+0,04% a 538,00 franchi), Holcim (-0,80% a 89,40 franchi), Kühne+Nagel (-0,29% a 206,00 franchi) e Sika (-0,74% a 226,50 franchi).

In ambito finanziario Partners Group (+0,79% a 1274,50 franchi) è stata preferita a UBS (-0,42% a 28,36 franchi). Scarsamente dinamici si sono rivelati gli assicurativi Swiss Life (-0,63% a 689,20 franchi), Swiss Re (-0,52% a 132,85 franchi) e Zurich (invariata a 552,80 franchi).

Nel mercato allargato acquisti sono stati segnalati su Basilea (+4,59% a 42,15 franchi), dopo che l’azienda biofarmaceutica ha trovato un partner statunitense per il suo antibiotico Zevtera (ceftobiprolo). Da parte sua Galderma (+4,43% a 94,70 franchi) ha annunciato novità positive negli Usa relative al Nemolizumab, un preparato per il trattamento del prurito di persone affette da dermatite.