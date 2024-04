Borsa svizzera: chiude in lieve rialzo, SMI +0,14%

(Keystone-ATS) La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta chiusa in lieve rialzo: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’395,81 punti, in progressione dello 0,14% rispetto a venerdì.

Dopo l’attacco operato nel fine settimana dall’Iran con droni e missili contro Israele il mercato ha aperto in modo titubante, ma con il trascorrere delle ore i corsi sono andati migliorando, per poi ripiegare parzialmente nel finale. Pur rimanendo sul chi vive, gli investitori sembrano ritenere che non vi sarà un’escalation del conflitto in Medio Oriente.

In primo piano sono così tornati anche i dati congiunturali americani – sempre molto attesi per le indicazioni che potrebbero fornire circa le future mosse della Federal Reserve in materia di tassi d’interesse – e i risultati aziendali: la stagione dei trimestrali sta entrando nel vivo.

Sul fronte interno non perfettamente univoci si sono rivelati i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,79% a 42,20 franchi), Holcim (+0,35% a 79,26 franchi), Kühne+Nagel (+0,47% a 254,90 franchi) e Sika (invariata a 263,40 franchi).

Fra i valori finanziari Swiss Re (+1,32% a 107,40 franchi) e Swiss Life (+0,39% a 623,60 franchi) sono stati preferiti a UBS (-0,38% a 26,25 franchi). In ordine sparso si sono mossi i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,58% a 92,50 franchi), Roche (+0,04% a 225,10 franchi) e Novartis (+0,46% a 86,50 franchi). Vendite sono state segnalate su Logitech (-6,37% a 74,64 franchi) sulla scia di un giudizio di Morgan Stanley.

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Sulzer (+1,95% a 114,80 franchi) e Bystronic (-4,84% a 442,00 franchi). Temenos (+19,54% a 73,40 franchi) ha presentato i risultati di un’indagine esterna avviata per far luce sulle accuse, mosse da una società americana, di manipolazioni dei conti: i controllori non hanno trovato indizi di cattive pratiche contabili.