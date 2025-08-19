The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: chiude in netto rialzo, SMI +1,16%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso in netto rialzo la seconda seduta della settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'212,19 punti, in progressione dell'1,16% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Gli occhi degli investitori erano ancora puntati oggi sulle trattative per fermare la guerra tra Russia e Ucraina, con la Svizzera che si è detta “prontissima, anche a breve termine” ad ospitare a Ginevra un vertice tra le due rivali, ha sottolineato il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis. I riflettori dei mercati erano accesi anche sul simposio della Fed di Jackson Hole (Usa), che aprirà i battenti tra 2 giorni.

Sul fronte nazionale una certa attenzione è stata prestata ai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) sulle persone occupate che sono risultate in aumento nel secondo trimestre, soprattutto fra gli stranieri. Tuttavia è cresciuto anche il tasso di disoccupazione ai sensi dell’Ufficio internazionale del lavoro (ILO) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Alla Borsa di Zurigo l’SMI viaggia sempre sopra la soglia psicologica dei 12’000 punti. Non si sta quindi verificando la brusca contrazione dei corsi che taluni avevano temuto dopo i dazi del 39% imposti dagli Stati Uniti contro la Svizzera.

A livello di singoli titoli i riflettori erano puntati su Swiss Re (+0,89% a 147,05 franchi), che oggi ha annunciato la nomina di Robin Spencer quale direttore operativo (COO) della divisione Life & Health Reinsurance (L&H Re). Spencer assumerà l’incarico il 1° settembre.

Nel segmento assicurativo meno ben orientate sono apparse Swiss Life (+0,51 a 907,00 franchi) e Zurich (+0,10% a 588,60 franchi). In ambito finanziario Partners Group (+1,63% a 1’124,50) è stata preferita a UBS (+0,09% a 32,13 franchi).

Tutti in territorio positivo hanno terminato i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,00% a 54,28 franchi), Amrize (+0,37% a 41,06 franchi), Geberit (+0,80% a 632,40 franchi), Holcim (+0,56% a 67,72 franchi), e in particolare Kühne+Nagel (+2,70% a 171,05 franchi) e Sika (+2,13% a 192,10 franchi).

Buone performance anche per i pesi massimi difensivi Nestlé (+1,81% a 73,52 franchi), Novartis (+0,68% a 100,90 franchi) e Roche (+1,64% a 260,20 franchi). In gran spolvero, infine, i titoli del lusso con Richemont che ha concluso a +3,00% a quota 135,75 franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
12 Mi piace
12 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marc Leutenegger

Qual è la vostra esperienza in merito alla carenza di alloggi e all’aumento dei prezzi degli immobili?

La Svizzera sta sprofondando in una crisi immobiliare. Come evitarlo? Condividete le vostre idee.

Partecipa alla discussione
57 Mi piace
64 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR