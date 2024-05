Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,12%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera ha terminato la prima seduta settimanale in leggero rialzo, confermando la tendenza registrata la settimana scorsa: l’indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11’768,08 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a venerdì.

Oggi l’indice guida SMI ha oscillato intorno ai valori di chiusura registrati venerdì, scendendo nel primo pomeriggio, per poi riprendersi repentinamente negli ultimi istanti prima del termine e collocarsi in territorio positivo.

Tra i titoli che hanno concluso la giornata in positivo spicca Logitech (+1,48% a 78,16 franchi) che si è classificata in prima posizione, seguita da ABB (+1,38% a 47,81 franchi) e da Givaudan (+1,26% a 4104,00 franchi).

Giornata da archiviare, invece, per Holcim (-4,09% a 78,26 franchi) che ha terminato all’ultimo posto in graduatoria, preceduta da Lonza (-1,86% a 516,40 franchi) e Partners Group (-1,59% a 1238,50 franchi). In ambito bancario e assicurativo, hanno collezionato cifre negative anche Swiss Re (-1,13% a 104,85 franchi) e Zurich (-0,50% a 455,10 franchi ), mentre Swiss Life ha terminato in territorio positivo (+0,12% a 649,60 franchi), così come UBS (+0,63% a 27,12 franchi).

La giornata è stata generalmente propizia per i pesi massimi difensivi Roche (+1,20% a 227,80 franchi) e Novartis (+0,81% a 93,07 franchi). Negativa invece la performance del gigante dell’industria alimentare Nestlé (-0,19% a 95,00 franchi).

Assieme a Holcim, di cui sopra, anche altri titoli ciclici hanno chiuso in perdita, come Geberit (-0,11% a 550,00 franchi) e Kühne + Nagel (-0,48% a 247,70 franchi).