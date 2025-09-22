The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,14%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la quarta settimana di settembre con una seduta chiusa in moderato in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'126,14 punti, in progressione dello 0,14% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In attesa di poter avviare una nuova stagione di risultati aziendali gli investitori si stanno interessando questa settimana soprattutto ai dati congiunturali. Venerdì sarà diffuso negli Stati Uniti l’atteso indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures), quello preferito dalla Federal Reserve: potrebbe fornire indicazioni sui prossimi passi dell’istituto.

Sempre in ambito di politica monetaria l’evento più importante sarà la riunione della Banca nazionale svizzera (BNS) di giovedì: la quasi unanimità degli esperti si aspetta che l’organismo guidato da Martin Schlegel manterrà il tasso guida allo 0,0%.

Il listino elvetico è stato trainato sopratutto da Roche (+2,26% a 271,10 franchi), che ha diffuso novità relative a preparati contro l’obesità e contro il cancro al seno. Ha fornito un certo supporto anche Novartis (+0,54% a 98,30 franchi), mentre si è defilato il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-1,06% a 71,65 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (+1,03% a 56,64 franchi), Amrize (-3,57% a 39,45 franchi), Geberit (-0,03% a 584,60 franchi), Holcim (-0,32% a 68,84 franchi), Kühne+Nagel (+0,68% a 155,15 franchi) e Sika (-1,22% a 177,80 franchi).

In ambito finanziario non hanno convinto né UBS (-0,33% a 33,42 franchi) né Partners Group (-1,11% a 1064,50 franchi). Nel segmento assicurativo Zurich (-0,46% a 559,80 franchi) ha arrancato dietro a Swiss Re (+0,54% a 140,30 franchi) e Swiss Life (+0,68% a 832,80 franchi).

Intanto l’SMI è tornato da oggi alla sua usuale configurazione a 20 titoli: è stata retrocessa Sonova (-1,11% a 232,30 franchi). Nel mercato allargato Kudelski (-4,59% a 1,35 franchi) ha sofferto per un giudizio di UBS. Al suo secondo giorno in borsa in calo si è trovata anche SMG Swiss Marketplace Group (-4,08% a 47,00 franchi), che è rimasta comunque al di sopra del prezzo di emissione di 46 franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR