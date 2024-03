Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,22%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera chiude in rialzo, per la seconda volta questa settimana: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’705,71 punti, in progressione dello 0,22% rispetto a ieri.

L’atmosfera generale era orientata alla cautela: in vista del lungo fine settimana pasquale gli investitori hanno evitato di assumersi troppi rischi. Ne hanno gioco forza risentito i volumi di contrattazione, che sono risultati modesti.

La stagione dei rapporti annuali sta giungendo a conclusione e sempre più in primo piano torna quindi la politica monetaria. Per determinare gli orientamenti della Federal Reserve fondamentali saranno i dati sull’inflazione: e a questo proposito vi è grande attesa per la giornata di venerdì, quando sarà pubblicato l’indice dei prezzi PCE, quello preferito dalla banca centrale. Le borse saranno però quel giorno chiuse, sia negli Stati Uniti che in Europa.

A livello di singoli titoli, come avvenuto già ieri acquisti sono stati segnalati su Swisscom (+1,20% a 555,20 franchi), che ha continuato a essere favorita da una valutazione di Morgan Stanley. In ambito finanziario UBS (invariata a 28,25) ha invece marciato sul posto.

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (-0,45% a 42,03 franchi), Holcim (-0,07% a 80,86 franchi), Kühne+Nagel (+0,68% a 250,20 franchi) e Sika (-0,85% a 267,10 franchi). Fra i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,44% a 95,90 franchi) e Novartis (+0,59% a 86,66 franchi) sono stati preferiti a Roche (-0,20% a 226,75 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Accelleron (+4,98% a 33,72 franchi) e GAM (-3,45% a 0,28 franchi). Ypsomed (+0,28% a 360,00 franchi) ha annunciato la cessione di alcune attività, mentre BKW (+4,46% a 138,30 franchi) ha approfittato di una raccomandazione di UBS.