Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,37%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera torna a chiudere in rialzo, dopo due sedute negative: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’680,36 punti, in progressione dello 0,37% rispetto a ieri.

La giornata è trascorsa nella calma, con volumi di scambio che hanno presentato una tendenza al calo. “Si nota già l’avvicinarsi del lungo fine settimana pasquale”, ha commentato un operatore. Il mercato elvetico sembra apprestarsi a chiudere il primo trimestre con una crescita dell’SMI.

In generale gli operatori restano comunque in attesa di nuovi segnali sul fronte della politica monetaria. A questo proposito gli occhi sono già puntati sulla giornata di venerdì, quando sarà pubblicato l’indice dei prezzi PCE, quello preferito dalla Federal Reserve. Quel giorno peraltro le borse rimarranno chiuse per festività, sia negli Stati Uniti che in Europa: per conoscerne le eventuali reazioni si dovrà quindi attendere la settimana prossima.

A livello di singoli titoli in primo piano è rimasta oggi ancora una volta UBS (-0,35% a 28,25 franchi), che durante la seduta ha segnato un nuovo massimo pluriennale. Nello stesso ambito finanziario si sono però mosse meglio Swiss Re (+0,61% a 116,10 franchi) – che oggi ha pubblicato il tradizionale studio Sigma sulle catastrofi – e Swiss Life (+0,48% a 627,40 franchi).

Acquisti sono stati segnalati sui valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,98% a 42,22 franchi), Holcim (+0,15% a 80,92 franchi), Kühne+Nagel (+1,76% a 248,50 franchi) e Sika (+0,64% a 269,40 franchi). In ascesa si è presentata anche Swisscom (+1,97% a 548,60 franchi), favorita da una valutazione di Morgan Stanley. Fra i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,77% a 95,48 franchi) e Roche (+0,75% a 227,20 franchi) sono state preferite a Novartis (-0,30% a 86,15 franchi).

Nel mercato allargato Baloise (-0,21% a 139,50 franchi) e Vaudoise (+1,12% a 453,00 franchi) hanno informato sull’andamento degli affari. In flessione hanno chiuso SPS (-3,77% a 85,40 franchi) e EFG (-4,61% a 11,58 franchi), che da oggi sono state scambiate senza la cedola del dividendo.