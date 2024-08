Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,42%

(Keystone-ATS) La borsa svizzera torna a chiudere in rialzo: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 12’348,70 punti, in progressione dello 0,42% rispetto a ieri.

Come sugli altri mercati globali la giornata è trascorsa nell’attesa dei risultati semestrali di Nvidia, colosso americano dei processori, che saranno diffusi in serata. Secondo gli esperti i dati rappresenteranno un importante barometro dell’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale: se dovessero essere deludenti potrebbero avere il potenziale per trascinare al ribasso i mercati azionari di tutto il mondo, ma se supereranno i pronostici potrebbero al contrario avviare un rally.

Alla luce di queste aspettative altri impulsi – quali per esempio alcuni dati congiunturali – non hanno avuto un soverchio impatto sui corsi, in attesa di aggiornare, domani, le ultime informazioni circa l’andamento del prodotto interno lordo (Pil) americano. Anche la percezione delle tensioni geopolitiche sembra essere migliorata, con il prezzo del petrolio che è tornato a scendere, attestandosi a 75 dollari al barile.

Sul fronte interno acquisti sono stati segnalati su Givaudan (+3,72% a 4354,00 franchi), che teneva oggi la giornata degli investitori. Sul fronte opposto Sonova (-0,27% a 292,20 franchi) è stata soprattutto inizialmente penalizzata da un giudizio di JPMorgan. In modo non perfettamente unitario hanno terminato i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,33% a 47,99 franchi), Geberit (+0,15% a 531,60 franchi), Holcim (-0,05% a 80,60 franchi), Kühne+Nagel (+0,46% a 260,10 franchi) e Sika (+0,11% a 266,50 franchi).

In ambito finanziario UBS (-0,72% a 26,25 franchi) ha arrancato dietro a Partners Group (+0,21% a 1205,00 franchi). Solidamente in positivo hanno chiuso gli assicurativi Zurich (+1,04% a 494,60 franchi), Swiss Re (+1,39% a 117,05 franchi) e Swiss Life (+0,92% a 681,20 franchi).

Hanno trainato il listino Novartis (+0,73% a 101,50 franchi) – che ha annunciato risultati positivi di uno studio concernente Leqvio, un preparato per ridurre il colesterolo – e Nestlé (+0,71% a 90,32 franchi), mentre meno tonico è apparso il terzo peso massimo difensivo, Roche (+0,07% a 282,20 franchi),

Nel mercato allargato Stadler Rail (-2,54% a 26,90 franchi) e Allareal (+2,40% a 162,00 franchi) hanno informato sull’andamento degli affari. Flughafen Zürich (-0,35% a 197,10 franchi) è stata frenata da un giudizio di Barclays.