Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,55%

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Seduta positiva per la borsa svizzera, che dopo un avvio tentennante ha saputo trovare equilibri più vigorosi: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 12’282,02 punti, in progressione dello 0,55% rispetto a ieri.

Gli investitori erano chiamati a far fronte a un’attualità nazionale e internazionale molto intensa, sia sul fronte aziendale che su quello dei dati congiunturali, in un contesto però di scambi relativamente limitati, complice il periodo di ferie.

“In vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve di domani e di alcuni dati trimestrali delle principali big tech statunitensi gli operatori sono restati a bordo campo e hanno preferito godersi le temperature estive”, ha sintetizzato un trader. Lo specialista fa riferimento ai dati di Microsoft, che saranno diffusi stasera: saranno seguiti, nei prossimi giorni, anche da quelli di Meta, Apple e Amazon.

Sul fronte interno gli occhi erano puntati su Sika (+2,05% a 269,10 franchi), che nella prima parte dell’anno ha compiuto importanti passi avanti in materia di redditività. Tutti con il segno più hanno terminato anche altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali Geberit (+1,49% a 559,60 franchi), Holcim (+0,86% a 82,04 franchi), ABB (+0,63% a 48,07 franchi) – che è stata favorita da un giudizio di Goldman Sachs – e Kühne+Nagel (+0,74% a 272,60 franchi).

Nel comparto finanziario Partners Group (+0,21% a 1171,50 franchi) è apparsa più tonica di UBS (invariata a 26,70 franchi). Soddisfazioni ancora maggiori sono giunte dal segmento assicurativo, con Swiss Re (+1,25% a 109,05 franchi) che si è schierata davanti a Zurich (+1,15% a 484,30 franchi).

Roche (+0,04% a 285,50 franchi) ha comunicato il via libera nell’Ue per una nuova indicazione relativa a Vabysmo, prodotto oftalmico su cui la casa farmaceutica punta molto. Hanno mostrato una marcia in più gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,42% a 98,48 franchi) e Nestlé (+0,75% a 88,68 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Avolta (-2,10% a 34,50 franchi), Clariant (-7,99% a 13,36 franchi) e SIG (+2,22% a 17,92 franchi). DocMorris (+0,31% a 45,28 franchi) ha inizialmente approfittato della buona relazione diffusa dal concorrente Redcare Pharmacy, ma si è poi spenta nel finale.