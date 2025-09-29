The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,64%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'006,71 punti, in progressione dello 0,64% rispetto a ieri e di nuovo oltre la soglia psicologica dei 12'000 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) La giornata si è presentata tranquilla, con volumi di contrattazione relativamente modesti. Gli investitori si sono orientati alla cautela, poiché nella seconda metà della settimana sono attesi importanti dati congiunturali e decisioni politiche.

Si è in particolare in attesa del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che verrà diffuso venerdì. Potrebbe essere determinante in vista della riunione della Federal Reserve del 30 ottobre, rafforzando o al contrario attenuando la prospettiva di due prossimi tagli dei tassi entro la fine dell’anno da parte dell’istituto.

Sempre negli Usa non mancano inoltre i timori riguardo a una possibile paralisi del bilancio dello stato, il cosiddetto shutdown, mentre continua a pesare la raffica di nuovi dazi annunciata dal presidente americano Donald Trump. In questo contesto l’oro ha raggiunto nuovi massimi a 3820 dollari l’oncia.

A livello di singoli titoli interesse ha suscitato Novartis (+0,66% a 99,05 franchi), che ha aperto un nuovo capitolo nella distribuzione dei farmaci negli Usa: vuole vendere direttamente ai pazienti un suo medicinale. Non molto lontano si sono mossi gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+1,03% a 256,10 franchi) e Nestlé (+1,34% a 72,09 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,12% a 32,53 franchi), sempre molto discussa in relazione ai nuovi requisiti di capitali proposti venerdì dal Consiglio federale, si è accodata a Partners Group (+0,39% a 1036,50 franchi). Tutti con il segno più hanno terminato gli assicurativi Swiss Re (+0,21% a 145,70 franchi), Zurich (+0,32% a 563,80 franchi) e Swiss Life (+1,07% a 851,80 franchi).

In modo non unitario hanno terminato i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (+0,49% a 57,00 franchi), Amrize (+0,27% a 37,70 franchi), Geberit (+0,68% a 589,20 franchi), Holcim (-1,04% a 66,62 franchi), Kühne+Nagel (-0,85% a 151,55 franchi) e Sika (+1,46% a 177,05 franchi).

Nel mercato allargato Ypsomed (-8,25% a 306,00 franchi) ha tenuto oggi la giornata degli investitori: gli analisti avevano elevate aspettative, che sono andate deluse.

