Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,74%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera torna a chiudere in rialzo: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’344,32 punti, in progressione dello 0,74% rispetto a ieri. La settimana si chiude con l’SMI in aumento dello 0,42%.

Dopo i sensibili arretramenti degli ultimi due giorni i corsi erano maturi per un rimbalzo, sostenuti anche dai buoni dati pubblicati dai colossi tecnologici americani Alphabet e Microsoft, che hanno fatto dimenticare le delusioni di Meta, Caterpillar e IBM.

Rimangono comunque i problemi di fondo, a cominciare dall’inflazione. A questo proposito negli Stati Uniti non è passato inosservato l’indice dei prezzi PCE, quello preferito dalla Federal Reserve, che almeno nella versione core è risultato leggermente superiore alle attese. Ancora più difficile risulta così prevedere la futura politica monetaria della banca centrale americana.

Sul fronte interno si è messa in luce Holcim (+1,72% a 79,10 franchi), che ha beneficiato di un aumento di obiettivo di corso operato da JPMorgan. Bene orientati si sono rivelati anche altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,97% a 44,94 franchi), Kühne+Nagel (+1,80% a 242,80 franchi) e Sika (+3,04% a 264,20 franchi).

Nestlé (+0,67% a 92,70 franchi) e Roche (+1,01% a 221,00 franchi) sono tornate ad avanzare, mentre è rimasto staccato il terzo peso massimo difensivo, Novartis (-0,56% a 89,50 franchi). Ha accelerato nel finale UBS (+0,40% a 25,06 franchi), mentre un’altra giornata negativa ha caratterizzato Zurich (-0,61% a 439,90 franchi).

Nel mercato allargato acquisti sono segnalati su Idorsia (+9,07% a 1,90 franchi), sulla scia di un possibile prossimo via libera nell’Ue al suo farmaco antipertensivo Aprocitentan, nonché su Baloise (+2,81% a 142,90 franchi), nel giorno in cui l’assemblea generale ha approvato la revoca delle restrizioni dei diritti di registrazione e di voto per gli azionisti. SGS (+1,27% a 83,14 franchi) e AMS Osram (-0,14% 1,04 franchi) hanno presentato i risultati trimestrali.