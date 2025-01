Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +1,36%

Keystone-SDA

Seduta positiva per la borsa svizzera, la terza consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'942,00 punti, in progressione dell'1,36% rispetto a ieri. Si tratta della performance giornaliera migliore dalla scorso primo novembre.

3 minuti

(Keystone-ATS) Gli ultimi dati congiunturali americani – relativi alle vendite al dettaglio e alle richieste di disoccupazione – non hanno avuto un grande impatto sui corsi, che sono rimasti per contro ancora influenzati delle indicazione sull’inflazione diffuse ieri: l’indice core, quello maggiormente osservato dalla Federal Reserve, si è rivelato inferiore alle previsioni. Ciò attenua i timori che la banca centrale statunitense possa sospendere il ciclo di tagli dei tassi d’interesse nel 2025 o che sia addirittura costretta ad aumentarli.

È stato giudicato in modo positivo anche l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza, in un quadro che è comunque sempre in divenire. E anche la stagione dei bilanci annuali – oggi sono stati diffusi i risultati di Bank of America e Morgan Stanley – si sta rivelando fonte di soddisfazione per gli investitori.

A livello di singoli titoli sugli scudi si è trovata Richemont (+16,36% a 161,80 franchi), che ha chiaramente superato i pronostici in relazione ai ricavi realizzati nel trimestre natalizio e che con i suoi conti ha trascinato il settore del lusso in tutto il continente. Sul fronte opposto si è trovata Geberit (-3,22% a 493,60 franchi), che ha pubblicato un dato sul fatturato 2024 in linea con quello dell’anno prima. In modo unitario hanno terminato altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,18% a 49,66 franchi), Holcim (+0,16% a 85,46 franchi), Kühne+Nagel (+0,35% a 201,60 franchi) e Sika (+0,45% a 222,10 franchi).

Acquisti sono stati segnalati, in ambito finanziario, su UBS (+0,97% a 30,25 franchi) e Partners Group (+1,11% a 1318,00 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (+0,90% a 135,20 franchi) è stata preferita a Swiss Life (+0,22% a 718,60 franchi) e Zurich (-0,19% a 536,60 franchi). Scarsa tonicità è stata offerta dai pesi massimi difensivi Nestlé (+0,33% a 73,90 franchi), Novartis (+0,01% a 90,59 franchi) e Roche (+1,02% a 268,60 franchi).

Nel mercato allargato in primo piano si è trovata Aryzta (+6,97% a 1,66 franchi), che ha fatto sapere di aver raggiunto i suoi obiettivi di medio termine un anno prima di quanto previsto. Forbo (+4,88% a 795,00 franchi) è stata favorita da una raccomandazione di UBS.