Borsa svizzera: chiude in rialzo e aggiorna massimi, SMI +0,40%

2 minuti

(Keystone-ATS) Mostrandosi più tonica di altre piazze europee la borsa svizzera insiste nel rally e archivia la nona seduta positiva consecutiva, in cui ha peraltro aggiornato i suoi massimi da due anni a questa parte.

L’indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11’946,66 punti, in progressione dello 0,40%.

In tutto il mondo gli investitori hanno accolto favorevolmente gli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti. La speranza di un primo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel corso dell’anno rimangono intatte, cosa che di per sé favorisce i corsi. L’SMI ha così segnato un nuovo massimo pluriennale a 11’983,75 punti, il livello più alto dal maggio 2022.

Qua e là non mancano comunque le voci di chi invita alla prudenza. “I mercati stanno ignorando tutti i fattori negativi, come la potenziale guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti o il peggioramento della situazione in Ucraina”, ha commentato un operatore.

Oggi il listino è stato trainato Roche (+3,21% a 234,80 franchi), che ha fornito primi dati clinici relativi al CT-388, un preparato contro l’obesità somministrato tramite iniezione sottocutanea sviluppato da Carmot Therapeutics, società californiana rilevata dal colosso renano. Meno dinamici si sono per contro rivelati gli altri due pesi massimi difensivi, Nestlé (-0,13% a 95,42 franchi) e Novartis (-0,73% a 92,62 franchi).

Nel comparto finanziario acquisti sono stati segnalati su Swiss Re (+3,81% a 107,65 franchi) e Zurich (+3,49% a 469,10 franchi), che hanno oggi informato sui primi tre mesi dell’anno, mentre ha arretrato UBS (-0,90% a 27,42 franchi).

Non hanno presentato un andamento perfettamente unitario i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (-1,14% a 47,65 franchi), Geberit (-0,11% a 566,60 franchi), Holcim (-1,18 a 78,44 franchi), Kühne+Nagel (+0,80% a 250,60 franchi) e Sika (-0,71% a 281,40 franchi).

Nel mercato allargato Avolta (-1,61% a 37,78 franchi) ha informato sull’andamento degli affari.