Borsa svizzera: chiude in rialzo e ai massimi da 2022, SMI +0,62%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera archivia una settimana positiva con una seduta trascorsa tutta in rialzo: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’647,14 punti, in progressione dello 0,62% rispetto a ieri.

Il mercato ha anche toccato un massimo a 11’649,99 punti, vale a dire il livello più alto da giugno 2022. La settimana si è chiusa con l’SMI in crescita dell’1,3%.

L’umore generale era favorito dalle aspettative di un taglio dei tassi d’interesse. Dopo gli ultimi segnali provenienti dalla Federal Reserve e dalla Banca centrale europea (Bce) gli investitori scommettono che i primi interventi sul costo del denaro avverranno a partire da giugno.

Il tanto atteso rapporto sul mercato del lavoro americano non ha per contro inciso in modo sostanziale sui corsi: l’economia statunitense ha infatti creato in febbraio più posti di lavoro di quanto era nelle previsioni, ma nel contempo i dati di gennaio sono stati rivisti al ribasso. Le spinte inflazionistiche dovrebbero rimanere limitate.

In Svizzera il listino è stato trainato da UBS (+4,13% a 27,24 franchi), sulla scia di una raccomandazione di Morgan Stanley, che ha portato a 33 franchi l’obiettivo di corso. Nello stesso comparto finanziario hanno convinto meno gli assicurativi Swiss Re (invariata a 109,00 franchi) e Zurich (-0,08% a 478,40 franchi).

In modo non unitario si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura quali ABB (+0,37% a 40,99 franchi), Holcim (+0,99% a 75,54 franchi), Kühne+Nagel (-1,69% a 244,70 franchi) e Sika (+0,80% a 263,80 franchi). Nestlé (+0,54% a 93,81 franchi) ha inciso positivamente sul listino, mentre un po’ meno tonici si sono dimostrati gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,38% a 88,11 franchi) e Roche (+0,13% a 238,20 franchi).

Molto vivace è stata la giornata nel mercato allargato: hanno informato sull’andamento degli affari Flughafen Zürich (+1,88% a 189,40 franchi), Mobilezone (+5,37% a 14,52 franchi), Orell Füssli (+2,43% a 75,80 franchi), Mikron (+2,96% 17,40 franchi) e Coltene (+4,50% a 58,00 franchi).