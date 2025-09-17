The Swiss voice in the world since 1935
Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,16%

Keystone-SDA

Altra giornata negativa alla borsa svizzera, la quarta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'998,96 punti, in flessione dello 0,16% rispetto a ieri e nuovamente sotto la soglia non solo psicologica dei 12'000 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La giornata è trascorsa all’insegna dell’attesa, in vista della decisione sui tassi d’interesse che sarà comunicata in serata dalla Federal Reserve. La gran parte degli esperti si aspetta un taglio di 0,25 punti percentuali, il primo ritocco al ribasso di quest’anno.

C’è invece molta incertezza riguardo ai futuri passi dell’istituto: grande attenzione sarà quindi prestata alle indicazioni che verranno fornite dal presidente Jerome Powell. Il potenziale di delusione è elevato, ha osservato un analista, soprattutto se il 72enne sottolineerà in modo troppo marcato i rischi di inflazione.

Sul fronte interno i riflettori erano puntati una volta ancora su Nestlé (-0,54% a 71,50 franchi), dopo l’annuncio di ieri sera della partenza prima del previsto del presidente del consiglio di amministrazione Paul Bulcke, su cui negli ultimi tempi si erano addensate le critiche. In difficoltà è apparsa anche Novartis (-0,31% a 96,58 franchi), mentre si è difeso meglio il terzo peso massimo difensivo, Roche (+0,77% a 260,40 franchi).

Richemont (-2,15% a 148,20 franchi) veniva scambiata da oggi senza il dividendo di 3,00 franchi, mentre Amrize (+1,27% a 42,90 franchi) è stata sostenuta da un giudizio di RBC. In ordine sparso si sono mossi altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come Geberit (-0,54% a 585,00 franchi), Holcim (+0,09% a 68,14 franchi), Kühne+Nagel (+0,15% a 166,90 franchi), ABB (-1,00% a 55,22 franchi) – che ha annunciato un investimento in una società californiana attiva nell’intelligenza artificiale – e Sika (-0,63% a 181,50 franchi).

In ambito finanziario UBS (+0,59% a 32,66 franchi) ha arrancato dietro a Partners Group (+1,92% a 1088,00 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (+0,83% a 138,90 franchi) è stata preferita a Zurich (+0,04% a 557,00 franchi) e Swiss Life (-0,29% a 820,80 franchi).

Scarso movimento è stato osservato oggi nel mercato allargato.

