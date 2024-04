Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,36%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta molto attendista: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’506,04 punti, in flessione dello 0,36% rispetto a ieri.

La giornata è trascorsa in un’atmosfera che qualcuno ha definito la calma prima della tempesta: gli investitori si sono infatti dimostrati assai prudenti in vista momenti che si preannunciano cruciali. Il primo appuntamento importante è previsto per domani, quando saranno pubblicati gli ultimi attesissimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti: potrebbero fornire indicazioni sui tempi del taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Giovedì toccherà poi alla Banca centrale europea (Bce) illustrare i suoi orientamenti di politica monetaria. Trascorsa questa fase si comincerà di nuovo a parlare di risultati aziendali: prossimamente cominceranno a fioccare i primi trimestrali.

Sul fronte interno ha provato a trainare il listino Roche (+0,91% a 221,80 franchi), che ha beneficiato di una raccomandazione di Kepler Cheuvreux. Ha fornito un certo supporto anche Nestlé (+0,26% a 93,50 franchi), mentre meno tonico è apparso il terzo peso massimo difensivo, Novartis (+0,02% a 86,37 franchi).

Tutti in negativo hanno chiuso i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (-0,38% a 41,93 franchi), Holcim (-1,64% a 79,16 franchi), Kühne+Nagel (-0,74% a 254,80 franchi) e Sika (-0,11% a 266,40 franchi). Nel comparto finanziario ha arretrato nel finale UBS (-1,28% a 27,83 franchi), mentre sin da subito più in difficoltà è apparsa Swiss Re (-2,44% a 106,10 franchi).

Nel mercato allargato Basilea (-0,48% a 41,05 franchi) ha annunciato di essersi assicurata finanziamenti per lo sviluppo di un nuovo antibiotico, mentre Julius Bär (-0,30% a 52,70 franchi) è stata aiutata perlomeno inizialmente da un’analisi di Deutsche Bank, prima di essere trascinata al ribasso nel finale.