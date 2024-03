Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,38%

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera archivia con una seduta chiusa in ribasso una settimana comunque leggermente positiva: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’676,13 punti, in flessione dello 0,38% rispetto a ieri.

Il mercato si è mosso per tutta la giornata vicino alla linea di demarcazione, con gli investitori che sono apparsi orientati alla prudenza, dopo che ieri i corsi erano arretrati mettendo fine a sei sedute consecutive al rialzo. La settimana si chiude comunque con l’SMI in crescita dello 0,2%.

Gli ultimi dati macroeconomici americani hanno soffocato le speranze di rapidi tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Se ne saprà comunque di più mercoledì prossimo, quando l’istituto comunicherà i suoi orientamenti di politica monetaria. E il giorno successivo toccherà alla Banca nazionale svizzera (BNS) scoprire le sue carte.

Un certo nervosismo era dovuto anche al fatto che oggi è il cosiddetto giorno delle streghe: il terzo venerdì del terzo mese di ciascun trimestre scadono infatti numerosi derivati, come futures e opzioni su indici e azioni, ciò che provoca spesso un aumento degli scambi e sbalzi non indifferenti.

In Svizzera i riflettori erano puntati su Swisscom (+4,88% a 528,40 franchi), che ha annunciato la firma del contratto per l’acquisizione di Vodafone Italia, un’operazione da 8 miliardi di euro. In ambito finanziario ha compiuto ulteriori passi in avanti UBS (+1,33% a 28,18 franchi) e in recupero è apparsa Swiss Life (+0,73% a 635,20 franchi), che ieri aveva perso oltre il 5% dopo la pubblicazione dei conti 2023.

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,21% a 42,40 franchi), Geberit (+0,88% a 528,80 franchi), Holcim (invariata a 77,58 franchi), Kühne+Nagel (+0,50% a 240,80 franchi) e Sika (-0,87% a 263,50 franchi). Ha cercato di trainare il listino Nestlé (+0,16% a 95,23 franchi), ma scarso supporto è giunto dagli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-1,34% a 85,64 franchi) e Roche (-0,69% a 230,80 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Interroll (+5,68% a 2975,00 franchi) e StarragTornos (+6,28% a 52,50 franchi).