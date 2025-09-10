The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,52%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in ribasso, per la quarta volta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'217,46 punti, in contrazione dello 0,52% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In un primo momento i corsi sono stati sostenuti dalla prospettiva di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, anche alla luce degli ultimi deboli dati sul mercato del lavoro americano, ma con il trascorrere delle ore l’entusiasmo è andato scemando. L’indice dei prezzi alla produzione negli Usa è sceso più del previsto in luglio e ora si attendono gli ultimi dati sull’inflazione, che saranno pubblicati domani.

In primo piano sono tornate anche le tensioni geopolitiche, dopo che Israele ha attaccato i vertici del movimento islamista Hamas a Doha, capitale dello stato del Qatar. Preoccupazioni sorgono anche per l’intrusione di droni forse russi nello spazio aereo polacco. Gli investitori seguono anche gli sviluppi politici in Francia, con la nomina del nuovo primo ministro Sébastien Lecornu.

Sul fronte interno Logitech (+0,84% a 86,28 franchi) ha annunciato l’arrivo alla presidenza del consiglio di amministrazione di Guy Gecht. In ordine sparso si sono mossi i valori maggiormente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+1,65% a 56,62 franchi), Amrize (-2,14% a 42,55 franchi), Geberit (-0,20% a 598,20 franchi), Holcim (+0,48% a 67,40 franchi), Kühne+Nagel (-0,88% a 163,40 franchi) e Sika (-0,73% a 184,30 franchi).

In ambito finanziario UBS (-0,06% a 31,93 franchi) ha faticato a tenere il passo di Partners Group (+0,38% a 1063,00 franchi). Con accenti diversi hanno terminato gli assicurativi Swiss Life (+0,02% a 834,20 franchi), Zurich (-0,42% a 573,60 franchi) e Swiss Re (-1,24% a 139,90 franchi).

Ha cercato di sostenere il listino Nestlé (+0,03% a 73,56 franchi), mentre si sono defilati gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-1,29% a 100,74 franchi) e Roche (-1,33% a 266,10 franchi).

Nel mercato allargato Baloise (+1,05% a 201,20 franchi) ha diffuso risultati semestrali superiori alle previsioni. Ha informato sull’andamento degli affari anche MCH (invariata a 3,50 franchi).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR