The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -1,03%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in ribasso anche la seconda seduta della settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'018,66 punti, in flessione dell'1,03% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’attenzione degli investitori era già ampiamente rivolta alla decisione sui tassi della Federal Reserve, prevista per domani. È atteso un taglio del costo del denaro di 0,25 punti percentuali, ma alcuni esponenti punteranno su una riduzione ancora più marcata. Almeno altrettanto importanti della mossa vera e propria sui tassi saranno i commenti che potrebbero delineare la futura linea d’azione dell’istituto. Il mercato sta attualmente considerando altri tre tagli entro la fine dell’anno.

A livello di singoli titoli si è messa in mostra Logitech (+0,71% a 87,64 franchi), che ha beneficiato di un aumento di obiettivo di corso operato da UBS. In modo non perfettamente unitario si sono mossi altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come Amrize (-2,96% a 42,36 franchi), Geberit (-1,01% a 588,20 franchi), Holcim (-1,10% a 68,08 franchi), Kühne+Nagel (+0,06% a 166,65 franchi), ABB (-1,66% a 55,78 franchi) – che ha annunciato nuovi investimento negli Stati Uniti – e Sika (-0,60% a 182,65 franchi).

In ambito finanziario UBS (-1,96% a 32,47 franchi) ha sofferto come Partners Group (-2,15% a 1067,50 franchi). Vendite hanno interessato anche gli assicurativi Swiss Life (-1,37% a 823,20 franchi), Zurich (-2,25% a 556,80 franchi) e Swiss Re (-3,13% a 137,75 franchi).

Non sono riusciti a sostenere il listino i pesi massimi Nestlé (-0,10% a 71,89 franchi), Novartis (-0,80% a 96,88 franchi) e Roche (-0,77% a 258,40 franchi). Nel comparto difensivo non ha troppo sfigurato Swisscom (-0,09% a 584,00 franchi), dopo che la Commissione della concorrenza ha archiviato la seconda delle sue due inchieste per abuso di posizione dominante nel campo della connessione a banda larga per i clienti commerciali.

Nel mercato allargato Swiss Prime Site (-1,53% a 109,40 franchi) ha annunciato la nomina di un nuovo Ceo, mentre Schindler (-3,41% a 300,40 franchi) è apparsa in netto calo, a quanto sembra poiché un grande azionista ha venduto un pacchetto consistente di titoli.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR