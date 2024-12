Borsa svizzera: chiude negativa, SMI-0,09%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso in negativo l'ultima seduta della settimana, al termine di una giornata decisamente fiacca. L'indice dei titoli guida ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,09% a 11'780.65 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitoti continuano a tenere d’occhio la crisi di governo francese, che ha finora avuto poche conseguenze sui mercati. Nel pomeriggio sono stati pubblicati i dati sul lavoro negli Stati Uniti. A novembre sono stati creati 227’000 nuovi posti di lavoro, rispetto ai soli 12’000 di ottobre, un dato superiore alle attese degli economisti. Il tasso di disoccupazione è in rialzo al 4,2%, dal 4,1% del mese precedente. Queste informazioni non hanno influito in modo sostanziale sull’andamento della Borsa svizzera.

Per quanto riguarda le blue chip, si sono mossi in ordine sparso i pesi massimi difensivi Novartis (-0.63% a 89.81 franchi), Roche (+10.27% a 257.00 franchi) e Nestlé (-0.26% a 75.76 franchi).

In ambito finanziario, UBS (-0.41% a 28.84 franchi) ha chiuso sotto la linea di demarcazione, al contrario di Partners Group (+0.12% a 1’304.00 franchi). Finale di settimana in rosso anche per gli assicuratori Swiss Re (-0.94% a 131.30 franchi), Swiss Life (-0.26% a 691.00 franchi) e Zurich (-0.86% a 556.40 franchi).

In ordine sparso i valori particolarmente sensibili ai cicli economici quali Sika (+0.34% a 233.60 franchi), ABB (-0.12% a 52.00 franchi), Geberit (+0.37% a 547.00 franchi), Kühne+Nagel (-0.57% a 210.90 franchi) e Holcim (-1.47% a 90.12 franchi).